林依晨躍出舒適圈 帶師弟妹做大改造

周子娛樂2026年全新年曆正式亮相，由林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑一同登場。年曆整體視覺以紐約時尚氛圍為靈感，透過俐落剪裁與自然簡約的造型，呈現每位藝人截然不同的個人特質，今年更首度改版為筆記本形式。

林依晨。（圖／周子）

林依晨在年曆中寫下「躍出舒適圈」作為新年註解，她表示，這並非刻意為自己設下目標，而是一種提醒——不要因為熟悉就停下腳步。她也感性向粉絲喊話，希望能持續產出有質感的影視作品，陪伴大家走過人生重要或艱難的時刻。

廣告 廣告

林奕嵐。（圖／周子）

林奕嵐以鮮明的Z世代風格入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物，這次拍攝年曆時氣場全開，舉手投足展現高級時尚感，連攝影師都當場稱讚她「根本水原希子」。她透露，新年希望挑戰製作酸麵包，作為練習耐心與生活節奏的一種方式，也和她投入角色、鑽研表演的狀態不謀而合。

牧森。（圖／周子）

憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員的牧森，演藝事業快速起步，戲劇與活動邀約接連而來。他坦言工作節奏緊湊、壓力不小，但也深知自己相當幸運，「每個作品我都很喜歡，也都很有挑戰。」談到新年，他期待嘗試更多不同類型的角色，從文藝片到動作片，甚至層次更深的反派人物。