林依晨金雞「2寶媽身形太狂」！一開口嚇呆小粉紅：台灣腔居然…

台灣「0負評女神」林依晨近年前進中國發展，登上綜藝節目喊出一句「我是成都人」讓不少台灣粉絲看傻眼，中國事業正起飛之際，林依晨於今年3月證實懷上第二胎、隨後鮮少於公眾面前現身，直至6月產下二寶才在近日重啟工作，受邀與包含吳慷仁在內5位影人，擔任中國金雞獎「華語電影推介人」的她，現身金雞獎直播訪談，沒想到她一開口「驚人變化」讓中國網友都看傻驚呼：「台灣腔居然沒了！」。





林依晨接受金雞直播訪問，分享擔任評審的心境變化。（圖／翻攝自小紅書）

林依晨不只睽違22年入圍金馬影后大獎，準備來到典禮爭取寶座，更搶先在金馬頒獎典禮前，前往中國金雞獎參與活動，只見林依晨身穿一襲黑色禮服，正面開出大V字，一側身更露出大片裸肌，二寶媽的絕佳身材管理令中國網友驚嘆，除此之外被問到參加金雞獎活動有沒有見到一些老朋友，林依晨就透露她見到自己同公司的「牧森」、還有「夏于喬」夫妻等人，提到自己擔任評審的心得，她則認為這比自己演戲壓力還大，「很意外」。





中國小紅書平台網友針對林依晨口音話題熱烈開啟討論。（圖／翻攝自小紅書）





林依晨透露過去演戲只要詮釋好自己的角色就足夠，但做評審時，她更希望可以全面地去看所有影片，又會擔心是否是因為自己「經驗不足」，沒有理解演員想表達的意思，各種小劇場都在擔任評審期間發生，此段採訪在中國小紅書平台公開之後，就讓許多網友點出林依晨「台灣腔變了」，熱烈討論：「台灣腔居然沒了」、「在中國接受採訪舊館換口音，看的出來她非常用心」、「來中國都會改一下」、「她演蘭陵王妃的時候，都是原聲台詞、一點口音都沒有」、「她台灣腔一直都不重」、「演老男孩時特地找了台詞老師」，不過另一派中國網友則認為：「語調還是很明顯的」、「一開口，自我介紹那句很明顯啊！」、「我聽著覺得還是有的！」。









林依晨現身金雞華語電影之夜，身影被粉絲讚「絕美」。（圖／翻攝自林依晨吧官方微博）









