林依晨金馬紅毯驚艷美人魚 張震拜拜求糖盼奪影帝
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）金馬62星光紅毯登場，林依晨一身藍色薄紗魚尾裙，甜美性感模樣驚艷眾人，她透露是女兒喜愛的美人魚公主風；張震則拜拜求糖果，放在身上當幸運物，盼今晚順利奪影帝。
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，電影「我家的事」入圍多項大獎，導演潘客印率演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀等人走紅毯。
有趣的是，此片一家四口藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪全部入圍，對於奪獎來勢洶洶。
潘客印受訪表示，參加典禮的路程上，還一直想著感言，笑稱走上紅毯有點頭暈。被問起有無帶幸運物，藍葦華分享帶了小金馬；曾敬驊則戴上一個鑽石豹的戒指，希望討個好彩頭，可以順利奪獎。
柯煒林以電影「大濛」入圍影帝，他就算生病也不放棄演戲，今天亮麗出席金馬紅毯。他表示，很謝謝粉絲，也有很多人從香港飛來，「我現在不緊張，就我怕忘記要謝謝的人，愛我的人太多了，要感謝他們」。一旁的導演陳玉勳則開玩笑說，「我在甘蔗田待了4年，現在霧散去真的可以走出來了」。
林依晨和張孝全以電影「深度安靜」入圍金馬影后、影帝，林依晨這次穿上薄紗魚尾裙驚艷全場，她透露，造型是為了女兒的喜好，是走美人魚公主風格。張孝全則分享，隨身攜帶兒子給的幸運物，「兒子給我一個玩具，說他會保護我，是一個戰鬥陀螺，要我帶在身上」。
電影「左撇子女孩」劇組為導演鄒時擎和蔡淑臻、葉子綺、黃鐙輝、馬士媛一起登上紅毯。蔡淑臻穿上粉紅色禮服甜美登場，她笑稱，幸運物就是整個劇組，今天大家都一起來了。葉子綺說，禮服就是幸運物，有口袋的禮服就是要把獎帶回家。黃鐙輝則搞笑表示，老婆給了隕石，稱要給他宇宙的能量。
張震以電影「幸福之路」入圍金馬影帝，他表示，參加典禮真的很開心，「對於角色的拿捏我很喜歡，不是很大的故事，但是我們身邊會發生的，很開心因為這部電影來到金馬獎」。他也說，前幾天去拜拜，拿了顆糖果當幸運物，放在身上很安心。
另外，中國女星范冰冰以「地母」入圍影后，導演張吉安稍早證實「范冰冰沒有在台灣」，透露她目前在別的地方拍戲，「她非常遺憾沒有辦法過來，她真的很想親自見證，真的很多遺憾」；並表示今早通電話，她說的最後一句話就是「她的心與金馬同在」。（編輯：吳素柔）1141122
