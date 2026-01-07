林依晨陷婚姻羅生門 對戲張孝全、金士傑「演藝生涯壓力最大一次」

懸疑電影《深度安靜》7日釋出最新「依庭篇」角色預告，由林依晨以充滿渲染力的低迴獨白揭開序幕。電影標語「每一段關係，都是一扇羅生門」直接點出片中壓抑且沉重的基調，林依晨、張孝全與金士傑三位實力派演員在片中互相試探、暗自角力，展開一場關於愛與祕密的心理戰。

《深度安靜》別出心裁地以白、黑、紅三種視覺設計象徵角色狀態。林依晨飾演的「依庭」代表白色，看似平靜無害且愛得純淨，實則將巨大的祕密深埋心底。林依晨坦言，這是她演藝生涯中壓力最大的一次演出：「看完劇本我是沉重的。在現場跟孝全、金老師對戲，我們就像在玩心理角力，敵不動我動、我動敵不動，彼此爭奪立場最穩的那一方。」

張孝全飾演丈夫「諭明」，生活在美滿婚姻的假象中，卻逐漸對枕邊人感到陌生，其代表色黑色映射出角色的困惑與孤寂。張孝全感性分享，飾演這個高度高壓的角色，每次現場喊完「Action」都覺得是獨自上戰場。他對林依晨的表演讚譽有加：「依晨是非常棒的對手，她會確實接住我的球，也會反饋動人的細節，這讓我在極端緊繃的戲份中依然很有安全感。」

金馬級老戲骨金士傑在片中飾演中風的「柯教授」，他的代表色是紅色，象徵著劇情的危險與不可預測。金老師將角色設定在「自覺」與「潛意識」的模糊地帶，精準拿捏病徵的輕重緩急。「柯教授有些行為是故意的，有些則是意識在變形。面對女兒的激動，我必須精準執行每一個病弱的小細節」。這名神祕的老父親，不僅是推動劇情的關鍵，更可能是撕開這扇「羅生門」真相的第一雙手。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導