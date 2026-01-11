林依晨馬年期許躍出舒適圈

林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑拍攝的2026年曆正式亮相，這也是「周子娛樂」年曆邁入第14年，林依晨坦言，每一年完成年曆時的心情都不盡相同；今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。

林依晨也藉此向一路支持的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」她去年在演藝作品上持續突破，主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，並即將加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，現正如火如荼排練中，她將帶來顛覆以往的全新演出，屆時會在台灣和大陸數個城市演出。

林奕嵐去年以鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物，這次年曆拍攝時展現高級又時尚的大將之風，讓攝影師大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束一部影集拍攝的她設下一個小目標：嘗試製作酸麵包。喜歡料理的她笑說，這是一場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。

牧森去年以電影《進行曲》入圍金馬獎最佳新演員獎，初嘗走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。他自認已經很幸運，目前正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。