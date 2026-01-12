林依晨驚喜現身《暗戀桃花源》 林奕嵐氣場爆發被誇：根本水原希子

林依晨主演並入圍第62屆金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，她近期更加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，作品如火如荼地排練中，讓外界相當期待林依晨帶來顛覆以往的全新演出。而她近期率領師弟妹們一同拍攝2026年全新年曆，日前預告片曝光後也引發熱烈討論。

林依晨近期加入賴聲川老師的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》。（圖／ 周子娛樂 提供）

林依晨坦言，每一年完成年曆時的心情都不盡相同，今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。她也藉此向一路支持周子娛樂的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」

林奕嵐憑藉鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物。這次年曆拍攝中，舉手投足展現高級又時尚的大將之風，讓攝影師當場大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束一部影集拍攝的她替自己設下一個小目標：「嘗試製作酸麵包。」喜歡料理的她笑說，這是一場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。她接下來將推出的新作《郵票與舒芙蕾》，她飾演踏上復仇之路的少女，新穎題材尚未播出便引發關注。

林奕嵐憑藉鮮明的Z世代影響力，入選《DAZED ASIA 100》亞洲百大人物。（圖／ 周子娛樂 提供）

而牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。對於演藝事業快速起步，工作邀約接連不斷讓戲與戲之間的轉換時間有限，壓力隨之而來。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味。（圖／ 周子娛樂 提供）

潛力新星袁漠遙憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍2025年金鐘獎最具潛力新人，她近期為了新作品大膽剪掉20公分長髮，也重新感受表演帶來的自由與限制。雖然新造型沒趕上年曆拍攝，她笑說，很可惜剪短後騎馬時不能甩髮或綁馬尾，但短髮讓她整個人更俐落。談到年曆，她寫下「成為角色前，自己也該是精彩的」，希望先成為完整的自己，才能更理解與共感角色的生活、融合，變得更加精彩。

有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑，前段時間才結束一部影集的拍攝，讓他對表演更有興趣，近期更去學習發聲，希望能精進自己的表演實力。他透露自己最想挑戰內斂、情緒層次豐富的角色：「不一定要話多，而是能用眼神說故事，那種表面平靜、內心翻湧的角色，有夠迷人。」被問到想合作的對象，他笑說：「有夢最美！如果有機會真的想跟張鈞甯前輩一起拍戲。」一直在創作音樂的他，近日累積不少作品，更和他喜歡的優秀音樂人一起合作，他也期許今年帶給大家戲劇及音樂作品。

