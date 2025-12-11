林依晨、張孝全「書寫聲傳愛」超曖昧！圖書館初遇曝光 她讚：太迷人
記者王培驊／台北報導
知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM）未演先轟動，迅速成為華語影壇話題焦點。電影強勢入圍第62屆金馬獎七項大獎，更在第9屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」、「最佳男主角」、「觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片」三項殊榮，並於全球各地影展持續累積亮眼評價。官方社群今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮。短短數十秒即引發網路熱烈討論，從視覺氛圍到情緒層次，都讓影迷提前感受到沈可尚獨到的敘事風格與細膩情感鋪陳。《深度安靜》將於2026年3月20日全台上映。
最新釋出的宣傳影片中，張孝全與林依晨飾演的諭明與依庭，在圖書館展開初相遇的關鍵戲。這場帶著青澀悸動的邂逅，不僅流露出角色之間純粹的情感火花，也成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落，兩人的情感在無聲中悄悄萌芽。林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的，是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契，「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」兩人時而偷瞄對方，最終忍不住相視而笑，林依晨形容：「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」
張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他分享，諭明初登場時的狀態是單純而直白的，而這場戲也充滿了即興能量。「我們會先和導演討論，但彼此並不知道對方討論了什麼。」因此在一聲Action後，現場會出現一些未知而碰撞出的化學變化。張孝全表示，沈可尚導演不會要求演員一定要照著他的方式表演，反而給予自由發揮的空間，「有時候戲走著走著，我們兩個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」
導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點，「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」沈可尚也透露角色的背景設定，「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，兩人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」沈可尚表示：「我們三人都不知道每個take會出現什麼節奏，因此很仰賴即興。每次不同的節奏，無可預期，這正是曖昧表達的方式。」於是，當張孝全專注繪圖、林依晨隨筆塗鴉時，用聲音傳情的意外，就這樣出現了。
片中圖書館的選景，導演沈可尚特別選擇由建築師王秋華設計的「張靜愚紀念圖書館」。他表示：「線條簡潔、足夠挑高、色彩結構安定感很強。第一次踏進去，就決定在這拍了，因為它有一種凍結時間的威力！」從鏡頭調度到聲音設計，這場戲在視覺與聽覺層面皆蘊含大量細節，「我們在這裡使用了全片唯一的升降鏡頭，把不同時間層次都做出來，兩人、多人、光影浮塵，都在這個場景裡流動。」張孝全也認為圖書館象徵了電影名稱的意涵，「在一個需要保持安靜的場合做為開場，正呼應《深度安靜》的精神。」 林依晨則說：「我覺得圖書館在這個故事中象徵著一些秘密，一些沒有機會被翻閱的秘密...。」
電影《深度安靜》由義大利、波蘭、紐西蘭等團隊攜手台灣金獎製作班底共同打造，於本屆金馬影展台灣首映後，獲得壓倒性好評，影評人一致盛讚張孝全、林依晨、金士傑三位主演，以極度細膩且深具張力的表演，層層堆疊片中壓抑卻流動的情感，營造出直擊人心的震撼力。不少影迷直呼「無法立即平復情緒」、「一定要進戲院二刷感受大銀幕的沉浸感」。監製瞿友寧感性表示：「由衷感謝所有工作夥伴的投入與付出，才能完成這部作品。我始終相信，一個動人的故事能為我們帶來力量，期待觀眾在明年3月電影正式上映時，走進電影院，親自感受《深度安靜》帶來的深刻與震撼。」
《深度安靜》故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。行動不便的岳父（金士傑飾）搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。
《深度安靜》由風起娛樂有限公司、氧氣電影有限公司出品，鳴花電影有限公司、七日印象電影有限公司、前景娛樂有限公司、三皇生物科技股份有限公司、CITRULLO INTERNATIONAL共同出品，華映娛樂發行，瞿友寧、黃茂昌共同監製，沈可尚執導，堅強卡司集結張孝全、林依晨、金士傑領銜主演，以及馬志翔、丁寧、陳季霞、蔡亘晏聯合演出。《深度安靜》將於2026年3月20日上映。
更多三立新聞網報導
江南大叔用藥慘了！「韓警掌握新證據」突襲搜查公司 他手機也遭扣押
大牙離婚後吐心聲！發長文揭低潮期情緒 認了「日子太苦澀」：能量透支
好萊塢美乳女神挨酸整形！不對稱全因「意外縫19針」 她罕動怒：想縮胸
陳意涵過失失手殺老公！「為戲豁出去」被導演逼哭 他急喊：要保護喉嚨
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 16
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 115
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 33
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 100
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 144
前啦啦隊女神登記結婚 ！曬婚戒甜吻樂天游擊手林承飛
樂天桃猿中外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia），今年7月大方認愛後，時隔不到半年，本月9日就宣布求婚成功，昨(10日)直接現身戶政事務所登記；沒想到隊友林承飛，早在兩天前就與前樂天女孩心韻完成登記，正式結為連理，夫妻倆也在社群感性發聲。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 7
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
李昀銳練肌早上7點跑步！難忘摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起
出道九年的李昀銳以古裝扮相出名，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達5集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 42
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」互動太有愛 網讚：這友情沒人贏得了！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 4 小時前 ・ 1
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 23 小時前 ・ 20
古天樂與「徒弟」合體終結多年恩怨 經典港劇《尋秦記》登大銀幕
香港話題動作電影《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，劇情延續電視劇結局19年後發生的全新故事，消息一出引爆劇迷敲碗期待。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
阿信拍〈恆星不忘〉MV手很忙被虧「介紹護手霜」 本尊笑曝真實原因
F3與周杰倫、阿信首推出新歌〈恆星不忘〉，在MV中前半段講述5人這些年來帶給觀眾的經典作品，最後畫面5人合體，搭配著歌曲，雙手不斷擺動，相較於其他4人，阿信的動作更被網友揶揄「好油好尬」、「他們的手是一定要動嗎」、「陳信宏到底在旁邊忙什麼看不懂」、「為什麼阿信可...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 13
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前 ・ 9