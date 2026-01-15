林依晨 攜手《RO仙境傳說：世界之旅》入駐遊戲世界化身最美NPC

【記者張嘉誠／綜合報導】

由 Gravity Game Vision 發行的首款大世界 MMORPG 手遊《RO仙境傳說：世界之旅》於1月15日正式在台上市，官方14日舉辦上市記者會，並邀請品牌代言人林依晨出席，與GRAVITY集團董事長北村佳紀、President of Gravity Game Vision , Jin Kim共同公布遊戲1月15日上市的消息。

林依晨與RO有著同年（2002年）出道的緣分，她感性表示：她憑藉揣摩著一個又一個的角色，在不同的劇本和人物中體驗人生，這一點與玩家們在普隆德拉廣場結交好友、一同探索副本展開冒險，這種全心投入、收穫成長的喜悅心情是相通的。

廣告 廣告

帶著這段24年的緣分，林依晨表示非常期待與《RO仙境傳說：世界之旅》一同開啟新的故事。她將化身成NPC在遊戲中定時降下紅包雨，玩家可以在遊戲中接取林依晨的專屬挑戰活動，還可以拜訪依晨的家園，獲得限定稱號與特色時裝喔！

圖：GRAVITY集團董事長北村佳紀於記者會上致詞。（圖／主辦單位提供）

闡述全球願景 · 里程碑之作開啟RO新紀元

GRAVITY集團董事長北村佳紀於發布會上致詞，闡述公司致力透過遊戲為全球玩家帶來笑容與感動，目標成為世界第一的娛樂企業。面對IP邁入24周年，他表示，此次推出的《RO仙境傳說：世界之旅》作為系列首款無縫大世界手遊，是代表RO IP進化的重要作品，希望所有新老玩家親自體驗，享受這個嶄新而自由的冒險世界。

President of Gravity Game Vision , Jin Kim將《RO仙境傳說：世界之旅》定位為「回應玩家24年熱愛的承諾之作」，是一份「以玩家爲核心」的禮物。

圖：林依晨與北村佳紀、Jin Kim與共同進行啟動儀式。（圖／主辦單位提供）

核心亮點揭秘，新型態RO大世界

《RO仙境傳說：世界之旅》台港澳營運代表表示，本作在承襲原作核心玩法與經典要素的基礎上，革新打造「主城無縫大地圖」，並融入家園經營、擺攤交易、時裝DIY等多元玩法，強調團隊秉持「綠色減負」、「玩家共創」的開發理念，同步曝光了公測最新內容及首個資料片情報，希望無論是熟悉RO的老玩家們、還是新朋友都能感受《RO仙境傳說：世界之旅》帶來的全新魅力。

乘上飛天坐騎 甜蜜穿越米德加茲大陸

本作開發了歷代RO從未有過的飛天坐騎，玩家們可以乘坐各種飛行坐騎遨遊天際，鳥瞰全新的無縫世界。同時開放「結婚玩法」，重現當年人氣爆棚、排場盛大的婚禮現場、禮車隊伍全城巡遊、與全服冒險者一起分享幸福！也別忘了騎上雙人座騎，與另一半甜蜜穿越米德加茲大陸。

成為島主 打造屬於自己的小天地

每位玩家均可擁有「浮空島領地」，可以種植原料、加工成料理、染料等高階道具，除了自給自足以外還可以上架交易。能夠自由設計家園，從泳池派對到雲霄飛車樂園均可實現！

《RO仙境傳說：世界之旅》有支持最多 150 人的大型對戰，採用三路推進水晶，逐輪淘汰角逐最強公會的「公會聯賽」、也有多人挑戰公會 BOSS，掉落稀有道具進行競拍，公會成員瓜分競拍金額的「黑白戰境」等多種公會玩法。官方透露，未來還會加入更多緊張刺激的新GVG玩法，讓玩家們重拾當年的熱血和感動。

圖：官方舉辦社群抽獎活動。（圖／主辦單位提供）

社群抽獎、異業聯動、電玩展等活動熱鬧展開

《RO仙境傳說：世界之旅》於1月15日正式上線， 為慶祝遊戲上市，官方直接「佔領」西門町，讓玩家一踏進西門町彷彿就走入了RO世界。官方社群也同步舉辦抽獎活動，1月31日前，玩家只要拍攝西門町任一RO世界廣告牌，於社群平台打卡【我在西門町遇見RO世界】，即可參加抽獎。

官方預告，1/22-2/21還有跟清原的期間限定聯名飲品合作，有三款限時發售的《RO仙境傳說：世界之旅》專屬飲品，同時社群也會舉辦聯名抽獎活動，感興趣的朋友別忘了追蹤官方粉絲團，更多神秘活動與遊戲情報等你來參加！

官方此前也宣布，將重磅進軍 2026台北國際電玩展（Taipei Game Show），即將於1/16推出「世界之旅送你看世界」特別企劃，將抽出幸運玩家贈送台灣至玩家指定目的地的機票。

Google Play/App Store下載：https://pse.is/8l43wl

PC下載：https://pse.is/8l43sm

APK下載：https://pse.is/8l43ug

粉絲團網址：https://www.facebook.com/ROWorld.Gravity/

官方Youtube：https://www.youtube.com/@RagnarokWorld