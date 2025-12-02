林依晨「逆向飆車」身影遭拍大瘋傳！網挖「背後真相」愣了

娛樂中心／綜合報導



女星林依晨才於上月返回台灣參加金馬獎，入圍「最佳女主角」的他與獎座擦肩而過，不過當天身穿一套魚尾禮服辣暈全場的狀態，在粉絲心中留下深刻印象，近年專注在中國拍攝工作的林依晨，近日卻遭到捕捉一段在中國路邊騎車逆向狂飆的身影，相關畫面在網路瘋傳，許多人關心背後究竟發生什麼事，隨後就有知情者在網路公開真相了。





近日中國微博瘋傳一段身穿卡其色風衣的林依晨，赤腳踩著踏板在路邊狂飆的畫面，看起來相當著急的她，甚至還處於「逆向」狀態，但雙眼只看著前方沒有猶豫，PO文網友透露自己看到林依晨逆向騎共享單車，他解釋自己也只是剛好騎車路過，沒想到發現很多人在圍觀，才知道碰上了林依晨的拍攝現場，當天似乎由劇組封了一段道路，特別作為拍攝用途。

網友笑稱林依晨根本就是《惡作劇之吻》袁湘琴再現，「著急接孩子也不能逆向啊！其實是拍戲只封了一段路，湘琴也不是故意的」，強調一切都是拍攝需求，劇中角色似乎也是來到學校接小孩，此段影片在網路曝光之後，也掀起中國網友討論：「赤腳也太可愛」、「封路大家都好配合啊」、「好奇在演什麼」、「如果我路過遇到，我也會捨不得走。」、「還以為是惡作劇之吻」。





