林俊傑前女友認證「對女生很好」：默默被甩也甘願
金曲歌王林俊傑公開戀情 與網紅女友「七七」一家四口亮相金曲歌王林俊傑去年12月底趁母親70歲大壽，在社群平台曬出與父母及小他21歲網紅女友「七七」的一家四口合影，正式公開這段戀情。這是林俊傑出道22年來首次高調認愛，消息一出立即引發各界關注。
根據《鏡週刊》報導，有讀者透露去年6月就在台北知名火鍋店目擊林俊傑與七七約會。當天林俊傑戴著鴨舌帽、口罩，打扮相當低調，從豪華保母車下車後，在保鑣護送下火速進入餐廳。目擊民眾表示，林俊傑用餐期間不時左盼右顧，似乎擔心被狗仔偷拍，對女友的態度則相當紳士體貼，將七七視為公主般呵護。
週刊進一步訪問到一位不具名的前女團成員，她自稱是林俊傑的前女友。這位女性受訪時表示，林俊傑對女生真的很好，交往期間不僅每天噓寒問暖，送禮物和請吃大餐更是從不手軟，營造浪漫氣氛的能力相當高。即使當時外界有流言蜚語，但因為林俊傑的體貼行為，讓她心甘情願選擇低調交往。對於分手，她坦言「實在是沒什麼好抱怨的」，顯示林俊傑即使結束戀情也能好聚好散。
林俊傑與七七的戀情其實早在去年2月就有風聲傳出。有粉絲回看演唱會畫面發現，七七經常坐在搖滾區或親友區，陪同林俊傑工作，工作團隊似乎也將她當作老闆娘照顧。從林俊傑公開的照片可見，七七站在林媽媽身旁，手搭在林媽媽肩上，顯示與林家關係良好，已獲得家長認可。
針對外界關注，林俊傑公開戀情後在社群網站分享心聲，表示舞台與音樂之外的生活曾被過度審視，也遭到刻意歪曲與誤解。他選擇保持克制與沉默，並呼籲大家不要聽信或傳遞謠言。在個人粉絲平台上，有人擔心他被騙，他回應「雖然以前我叫林3歲，但我不傻」。對於個人品牌周邊是否由女友設計的傳聞，他強調一直只與多年合作的設計師工作，否認相關謠言。
林俊傑經紀公司回應媒體詢問時表示，林俊傑現在過得很開心，目前沒有具體的結婚計畫，現階段還是會專注於生活與工作，同時否認七七懷孕的傳聞。
