林俊傑前緋聞女友曬貼臉照 怒嗆「希望報應直接來」引熱議
金曲歌王林俊傑日前出席母親70歲壽宴，無預警認愛小20歲網紅女友「七七」，原本是喜事一樁，沒想到網上昨(17日)瘋傳林俊傑和直播主Mida（曾聖媛）曾出席母親生日聚會的合照，讓網友紛紛猜測感情時間線到底是如何。
曾和林俊傑傳緋聞的直播主Mida，去年底在社群連發6個嘔吐表情，接著怒嗆：「真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊，真希望報應直接來」，如今又接連流出兩張照片，一張是Mida在2019年出席林俊傑母親生日聚會的照片，一張則是兩人親密的貼臉合照，時間則是2023年2月，讓網友對於她的感情世界霧裡看花。
回顧林俊傑與兩人往來的時間軸，他在2018年被指出在直播平台大方送禮給Mida，還教對方打遊戲，兩人因此傳出緋聞，不過公司以「僅是朋友」為由，否認兩人有進一步關係，反觀他與七七是2023年經由朋友介紹認識，並於2024年開始交往，2025年底正式認愛，如今Mida突然在社群提到「劈腿」一詞，引起網友討論，甚至有網友希望她直接提出證據舉證。
林俊傑認愛後，曾發文透露心中無奈，內容提到「當面對那些試圖煽動情緒、製造網路對立的網路敘事，請保持清醒與理性，不必困在別人杜撰的劇本裡」、「當確定都是有預謀、有組織的抹黑行動，謠言被刻意散播，對我、對我所珍惜的人，也包括始終站在我身旁支持我的歌迷，造成了傷害」，似乎早知情會遭到抹黑。
