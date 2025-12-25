林俊傑前緋聞女友談「母子戀」 被小19歲男友求婚成功

44歲大陸女星金莎曾來台宣傳專輯，2005年她和金曲歌王林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉傳出曖昧，後來不了了之。2020年金莎參加《乘風破浪的姐姐》，2022年金莎公開認戀小她19歲男星孫丞瀟，因女大男小被網友酸是母子戀，近日兩人宣布訂婚、孫丞瀟求婚成功，網友也獻上祝福。

金莎過去最知名的緋聞對象就是林俊傑，2022年金莎難得承認有交往對象，起初稱對方是素人，交往半年多，感情穩定；隔年她揪男友上綜藝節目《愛的修學旅行》，公開男友身分是孫丞瀟，畢業於上海戲劇學院，2000年出生，去年還上真人秀《無限超越班第二季》、《萌探2024》，並拍了古裝戲《蒼月無燼》。

據知，金莎和孫丞瀟2022年在一場私人聚會中認識，男方對她一見鍾情，為了追求她還連續53天親自做菜給她吃，金莎在實境秀中說孫丞瀟細心體貼，記住她不吃香菜的細節，「他當時連鹽和糖都分不清，卻硬是練出了廚藝。」但因孫丞瀟說話聲音太稚氣，神態青澀，被網友酸兩人是母子戀，孫丞瀟則用行動扭轉風評。

今年8月，大陸狗仔爆料直擊孫丞瀟和美女現身酒吧，孫丞瀟回被拍到的人不是他，還標註女友帳號放閃說：「我只有一個美女」。昨(24日)金莎和孫丞瀟曬出影片，寫下冰島當地時間23日求婚成功，男方單膝下跪獻上戒指，金莎開心接受並擁吻男友，引來粉絲祝福。

