林俊傑剛公開認愛七七！ 前緋聞女友發聲「狂嘔6次」：希望報應直接來

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）日前公開認愛24歲中國網紅「七七」（Annalisa），並將她帶回家一起慶祝媽媽70大壽，4人還同框合照，未料前緋聞女友「Mida聖媛」曾聖媛卻在當晚發聲，不僅連發6個嘔吐符號，還痛批「真是受夠了劈腿仔官宣、真希望報應直接來」，由於時間點較為敏感也引發網上熱議。

金曲歌王林俊傑（JJ）日前公開認愛24歲中國網紅「七七」，未料前緋聞女友「Mida聖媛」曾聖媛卻在當晚發聲。（圖／林俊傑、曾聖媛 IG）

曾聖媛在林俊傑認愛當晚於社群寫下：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊？真希望報應直接來」，還在文中附上6個嘔吐表情符號，貼文一出立刻湧入大批網友熱議。

廣告 廣告

事實上，2人的緋聞可回溯至2018年，曾聖媛在「浪Live」直播平台擔任直播主，當時林俊傑遭爆以化名「Timekeeper」送禮物給女方，還用帳號「JJLin1010」親自指導遊玩線上遊戲，由於曾聖媛社群追蹤歌手僅林俊傑1人，因此2人之間的關係也引發高度討論。

不過，當時林俊傑經紀人否認相關傳聞，強調2人只是朋友，送禮者是林俊傑的好友，僅是透過平台提供的免費帳號所包含的虛擬禮物送禮而已，並表示林俊傑一直專注在音樂上。

更多FTNN新聞網報導

林俊傑無預警認愛！攜女友為媽媽慶生 一家四口合影曝

朴寶劍追星林俊傑！後台要簽名 兩人私下對話曝光

樂壇痛失巨匠！62歲編曲大師屠穎跑步跌倒猝逝 吳青峰哀嘆：「天上太需要仙樂了」

