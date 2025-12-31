林俊傑剛認愛！前誹聞女友突發文「狂嘔6次」發聲引聯想

娛樂中心／徐詩詠報導

現年44歲的歌手林俊傑，29日才在社群上公開認愛，貼出一家人與新對象的合照，女方是中國女網紅「七七」（Annalisa）。消息曝光後引發大量話題。不過，林俊傑前緋聞女友「Mida聖媛」（曾聖媛），同日在社群上發出貼文，提到「報應直接來」，引發外界聯想。

林俊傑29日在臉書貼出一家人幸福合照，並寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」林俊傑大方分享自己與七七的感情狀態，也讓不少歌迷、粉絲獻上祝福。

廣告 廣告

林俊傑剛公開認愛七七！前誹聞女友突發文「狂嘔6次」發聲：報應直接來

曾聖媛在林俊傑認愛當天同步發文。（圖／翻攝曾聖媛臉書）

不過，2018年曾與林俊傑傳出緋聞的曾聖媛，同天在 Threads 發文表示：「真的覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊，真希望報應直接來。」當時兩人會傳出緋聞，起因於男方被爆在直播平台化名「Timekeeper」送禮，後續又以「JJLin1010」的帳號教女方打線上遊戲；而對比曾聖媛社群平台所追蹤的歌手，恰好只有林俊傑一人。不過相關消息當時已被經紀公司否認。如今曾聖媛再度發文，讓不少嗅到八卦味的網友紛紛留言：「你可以爆料啊，我一直在等耶」、「你直接公開比較快」、「姐姐不要因為他動怒了，不值得，祝2026越來越好。」

.

林俊傑剛公開認愛七七！前誹聞女友突發文「狂嘔6次」發聲：報應直接來

曾聖媛稱看到劈腿仔認愛，相當不舒服。（圖／翻攝曾聖媛Threads）









原文出處：林俊傑剛公開認愛七七！前誹聞女友突發文「狂嘔6次」發聲：報應直接來

更多民視新聞報導

林俊傑女友身分遭挖 「美到像AI 」私照流出！

終於認愛！林俊傑公開小20歲網紅女友 「一家四口」首曝光甜照

震撼！林俊傑突曬「一家四口照」公開認愛 小20歲女友被爆身家超狂

