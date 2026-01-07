林俊傑剛認愛！女友七七現身派出所 富二代人設遭質疑

林俊傑去年底公開與女友七七的戀情。（圖／翻攝自林俊傑IG、微博＠星扒客push）





金曲歌王林俊傑去年底透過社群曬出與家人合照，高調認愛女友「七七」，罕見公開戀情引發關注。未料戀情曝光不久，七七在5日被拍到現身北京海淀區某派出所報案，加上她近期接連捲入家世、身分與人設相關爭議，相關事件迅速引發討論。

遮臉報案 富二代身份遭質疑

根據大陸狗仔「瓜田寒姐」曝光畫面，七七當天穿著黑色連帽外套前往派出所，面對現場鏡頭與側拍相當謹慎，刻意拉起帽沿遮住臉部，但其瀏海特徵仍被認出，且身旁另有一名助理陪同。兩人在完成報案程序後，隨即前往附近商場，至於報案的具體原因，目前警方與相關人士均未對外說明，也讓外界猜測其報案是否與近期網路爭議有關。

廣告 廣告

七七現身北京海淀區派出所報案。（圖／翻攝自微博＠瓜田寒姐）

七七現身北京海淀區派出所報案。（圖／翻攝自微博＠瓜田寒姐）

七七自從與林俊傑公開戀情後，其個人背景也被網友挖掘。有陸媒起底稱七七本名為劉偲敔，並傳出擁有美國國籍、父親為上市公司威創董事劉建國等說法，甚至連帶提及其父曾涉經濟爭議的傳聞。也有網友對其「富二代」身分提出質疑，並翻出她過往社群照片與貼文，包含曾發大尺度照片、以及疑似以其他帳號轉賣林俊傑演唱會門票等爆料，懷疑其是否存在打造人設且藉關係牟利。



【更多東森娛樂報導】

●與BTS柾國爆熱戀？Winter「遮情侶刺青」遭酸：遮瑕膏比公關努力

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

●林俊傑認愛「七七」投震撼彈 周杰倫、阿信發聲給祝福

