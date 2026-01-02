林俊傑半年前在台和女友七七約會 舊愛首開腔：沒啥好抱怨的

44歲天王林俊傑（JJ）日前首度公開認愛，趁母親70歲大壽，曬出與父母、小他21歲網紅女友「七七」的一家四口合影，週刊報導，知情人透露半年前就曾直擊林俊傑帶七七在台北的火鍋店約會，林俊傑相當護花，還找保鑣全程護送；而林俊傑的舊愛疑似也受訪，表示林俊傑在感情中對女友很好，就算分手也是好聚好散，沒什麼需要抱怨的。

據《鏡週刊》報導，林俊傑出道22年原本對感情生活相當低調，檯面上傳過的緋聞女友只有女星金莎、田馥甄等，日前公開認戀，有讀者透露去年6月就直擊林俊傑現身台北知名火鍋店，並請保鑣護送女友七七前往餐廳，當天林俊傑打扮低調，不時左盼右顧怕被狗仔偷拍，路人對林俊傑的評價是對女友很好、態度很紳士，將七七捧在手心中視為公主般體貼呵護。

週刊進一步報導，循線詢問到某位自稱是林俊傑前任女友的不具名女團成員，對於林俊傑有新對象，林俊傑的舊愛回憶「他對女生真的很好」，交往期間噓寒問暖少不了，也不吝請吃大餐、送禮物，相當浪漫，就算戀情結束或聽到外頭有什麼八卦風聲也沒什麼，該女坦言「實在是沒什麼好抱怨的」。

而林俊傑公開戀情後，曾在社群網站分享心聲，直言「舞臺與音樂之外的生活，曾被過度審視，也遭到刻意的歪曲與誤解。在團隊協助核實部分事件的過程中，我選擇保持克制與沉默」，並呼籲大家不要聽信或傳遞謠言。他也在自己的個人粉絲平台直球回應粉絲的關心，有人擔心他被騙，他回應：「雖然以前我叫林3歲，但我不傻」；有人問他個人品牌是不是有請女友設計周邊？他強調一直只跟多年合作的設計師工作，包含聯名，否認謠言。

