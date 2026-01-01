林俊傑周邊遭爆「女友參與設計」？本人出面回應了

娛樂中心／張予柔報導



金曲歌王林俊傑（JJ）日前無預警認愛24歲的中國網紅「七七」，消息一出立刻引起粉絲熱烈討論。然而，戀情公開財幾天，相關爭議也隨之而來，近期有傳言指控七七參與林俊傑個人潮牌與演唱會周邊設計，設計甚至暗藏兩人戀愛「暗號」，引發部分粉絲質疑是否變相讓粉絲為偶像的愛情「買單」，話題持續延燒。





中國社群上流傳七七（左）擔任林俊傑（右）的個人潮牌與演唱會周邊設計。（圖／翻攝自微博）

根據《ETtoday》報導，爭議源自有眼尖粉絲發現，林俊傑2024年巡演螢光棒上的波浪暗紋，疑似對應兩人之間的愛情暗號，加上網路流傳七七擔任其個人潮牌的創意總監，讓部分支持者感到不滿。有粉絲直言，原本購買周邊是為了支持偶像事業，卻在不知情的狀況下，成了「替哥嫂的愛情買單」。相關討論在社群平台迅速擴散，也讓事件從單純戀情，延伸到藝人與粉絲信任感的問題。

林俊傑出面澄清，演唱會周邊商品皆由專業設計團隊負責。（圖／翻攝自微博）

面對外界質疑，林俊傑也親自出面澄清。他強調，演唱會周邊商品皆由專業設計團隊負責，為了讓粉絲安心，他更特地錄製一段清唱語音，證明是本人出面做的解釋。不過，也有粉絲重新翻出他在2024年2月首度傳出熱戀時，曾發文寫下「rain or shine, you're still behind」，當時被外界解讀為隔空向女友示愛，如今再被提起，也讓不少人認為感情線早已有跡可循。





七七擁有堪比AI的精緻美貌。（圖／翻攝「Annalisa七七」小紅書）

事實上，七七、林俊傑今年2月爆出緋聞，稱2人早在去年就開始約會，上個月更被網友直擊，疑似穿著情侶裝同遊美國洛杉磯；經紀公司當時沒正面承認，只回應「JJ的生活重心仍在音樂，謝謝大家關心。」由於林俊傑是出道以來罕見認愛，七七的身分背景也備受討論，社群擁有近20萬追蹤者的她，傳出家境相當優渥、名下擁有多處房產，但相關說法並未獲得證實。





