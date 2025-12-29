林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

林俊傑大方認愛女友七七。（圖／翻攝自林俊傑臉書）





金曲歌王林俊傑今（29）日在社群平台發文替母親慶生，曬出與父母及網紅「七七」的合照，意外讓戀情浮上檯面，被外界視為大方認愛。貼文中，林俊傑寫下「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴」，溫馨文字也引來粉絲湧入祝福。

據悉，七七家境優渥，家中在東京、西雅圖、紐約等地皆有房產，過去林俊傑赴日本旅遊也曾住在她家；另有自稱女方母親友人的人士透露，七七繼承母親留下的大筆遺產，父親則為上市公司老闆。

廣告 廣告

事實上，兩人今年曾傳出交往消息，當時經紀公司僅回應「JJ的生活重心在音樂事業上」，如今隨著合照曝光，戀情獲得更多關注，也獲得不少粉絲祝福。



【更多東森娛樂報導】

●林俊傑爆穿情侶裝約會！小20歲嫩妹「超狂背景」起底

●昔遭酸母子戀！金莎小19歲男友求婚成功 甜蜜畫面曝光

●王ADEN案街舞師「撕女學生胸章」完了！ 議員：教育局都覺得誇張

