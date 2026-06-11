林俊傑女友七七怒提告！遭爆「網黃、外圍女」律師聲明全文曝光
記者徐珮華／綜合報導
林俊傑（JJ）去年底公開認愛中國網紅女友「七七」（本名劉偲敔），未料風波不斷，先是女方遭爆料是擦邊網黃、外圍女等，甚至被起底父親為經濟犯，還一度傳出這段戀情遭男方兄嫂反對，兄弟倆因此鬧翻。對此，七七昨（10）日透過律師事務所發表聲明，強調已針對不實傳聞報案，正式採取法律行動。
七七委託北京樺天律師事務所發表聲明，指出去年2月起，便有自稱她同學的網友在社群平台散布不實謠言，包括她是擦邊網黃、從事外圍工作、欠錢不還、抽菸、吸毒、整形等。林俊傑去年認愛後風波擴大，幕後主使者不僅有組織且有預謀地P圖、捏造不實訊息，甚至透過非法手段取得七七父親隱私資料，進一步造謠其為經濟犯。
如今七七正式報案，律師表示證據顯示幕後主使者先將不實謠言散布至粉絲群組，接著透過轉傳方式帶動輿論發酵，目前已掌握部分造謠帳號，並啟動民事、行政、刑事訴訟程序，以維護當事人權益。七七則表示對於網路暴力、惡意造謠行為零容忍，將全力配合司法機關調查，堅決維護自身與相關人士合法權益。
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