林俊傑女友七七現身警局報案！ 遭爆是假富二代

金曲歌王「JJ」林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，其中有中國女網紅「七七」被視為高調認愛，沒想到7日就爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」1月5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。

而「七七」外型亮麗，在IG擁有20萬粉絲，網路上也盛傳她家世背景很不錯，父親為中國上市公司老闆，在日本東京、美國紐約與西雅圖等地皆有房產。但也有其他網友指證歷歷表示，她「富二代」的身份造假，2023年還曾用其他帳號轉賣林俊傑演唱會門票，遭質疑「利用關係牟利」。

廣告 廣告

當時林俊傑透過IG貼出跟父母還有「七七」的合照，寫著「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」也獲得周杰倫跟五月天阿信的祝福。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導