林俊傑女友七七突現身派出所 報案原因成謎掀熱議

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

金曲歌王林俊傑去年底認愛24歲中國網紅七七，是他出道22年來首度承認戀情，女方的家世隨之成為焦點。不過，七七於1月5日被目擊現身北京某派出所報案，真實原因成謎，事件隨即引起網友關注。

林俊傑去年底認愛24歲中國網紅七七，是他出道22年來首度承認戀情，女方的家世隨之成為焦點。（圖／翻攝林俊傑微博）

根據中國狗仔「瓜田寒姐」的爆料影片，七七於1月5日在助理陪同下，前往北京海淀區某派出所報案，她穿著黑色連帽外套，特別拉起連帽遮住臉部，但因瀏海辨識度太高，仍被狗仔認出。報案結束後，2人到附近商場逛街，目前具體報案事由尚未獲得警方說明。

畫面一出，七七派出所報案事件迅速成為網路熱門話題。事實上，自從林俊傑公開戀情後，網友不斷挖掘七七的身家背景，中國網友瘋傳七七的父親疑涉經濟案件滯留海外。有網友則自稱是七七同學，指出她偽造「富二代」人設，更有人爆料七七曾於2023年用其他帳號轉賣林俊傑演唱會黃牛票。不過，相關說法皆未獲得證實。

七七於1月5日在助理陪同下，前往北京海淀區某派出所報案。（圖／翻攝瓜田寒姐微博）

如今七七突然現身派出所，再度引起網友熱議，「所以他是為什麼要報案」、「是報案還是警方傳喚調查之前的擦邊照片呢，出個門連臉都不敢露出來」、「怎麼認出來77的」。

