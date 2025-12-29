林俊傑女友七七遭疑懷孕！經紀公司回應了 鬆口吐「婚事規劃」

記者徐珮華／台北報導

林俊傑（JJ）昨（29）日深夜拋出震撼彈，大方認愛24歲中國網紅女友「七七」（Annalisa），並分享與雙親及女友的同框合照，「見家長」舉動被揣測好事將近。不僅如此，還有眼尖網友發現七七上身服裝出現不自然皺褶，進而猜測她已經懷孕。對此，林俊傑經紀公司也回應了。

林俊傑大方認愛。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

林俊傑首度同框七七，畫面中女方將雙手親暱地搭在林俊傑媽媽肩上，互動自然，不過腹部曲線引來部分網友揣測，經紀公司對此澄清「沒有懷孕」。至於他出道22年來首度認愛，是否代表婚事已有規劃，經紀公司表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

七七（左1）被發現腹部疑似隆起，不過林俊傑公司強調她未懷孕。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

儘管暫無結婚計畫，林俊傑仍有感而發，在社群平台寫下「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證」，一席話為親情與愛情都做出完美註解。

