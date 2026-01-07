林俊傑女友七七「遭爆假富二代」！突現身派出所被拍 真實身分掀議

記者徐珮華／綜合報導

林俊傑（JJ）去年底認愛24歲中國網紅「七七」（Annalisa），成為他出道22年來首度鬆口承認戀情，女方家世背景也隨之成為外界關注焦點。未料認愛不到10天，七七近日卻被目擊現身派出所報案，真實原因引發揣測。

林俊傑（左3）替母慶生，女友七七（左1）也在場。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

中國知名狗仔「瓜田寒姐」指出，七七本月5日在助理陪同下，前往北京海淀區一間派出所報案，儘管她全身包裹得密不透風，但憑藉標誌性的瀏海，仍讓人一眼認出。完成報案後，她還挽著助理的手前往附近商場逛街。

林俊傑女友七七被目擊現身派出所報案。（圖／翻攝自瓜田寒姐微博）

事實上，七七去年2月與林俊傑爆出緋聞後，身家背景便遭到起底。網路上盛傳她其實是「假富二代」，更爆料其父親疑涉經濟案件滯留海外；此外，還有人指出她曾在2023年轉售林俊傑演唱會黃牛票，疑似利用關係牟利，甚至傳出她參與林俊傑巡演周邊及潮牌配飾設計，不過相關說法皆未獲得證實，如今現身派出所再度引發熱議。

