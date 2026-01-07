林俊傑女友七七「遭爆假白富美人設」真實身分掀議 突現身派出所報案登熱搜

中國知名狗仔「瓜田寒姐」爆料影片指出，聲稱七七於1月5日前往派出所報案，一舉登上熱搜。（翻攝自瓜田寒姐微博）

金曲歌王林俊傑近日官宣認愛中國籍的網紅女友七七（Annalisa）後，女方的身分背景持續被起底，如今七七更被知名狗仔被目擊現身派出所報案，真實原因引發外界揣測。

根據中國知名狗仔「瓜田寒姐」爆料影片指出，聲稱七七於1月5日前往派出所報案，身穿黑色連帽外套的七七，刻意拉起連帽遮住臉部，試圖避開外界目光，顯得相當謹慎，不過外型亮麗的她，仍被狗仔一眼認出。

報案結束後，七七與助理前去附近商場逛街，目前具體報案事由尚未獲得警方與相關人士說明，消息一曝光，七七傳出派出所報案，火速衝上熱搜話題。

廣告 廣告

林俊傑慶祝母親生日時，順勢公開女友七七和家人合照。（翻攝自林俊傑IG）

七七遭自稱同學爆假富二代？

事實上，現年24歲七七與林俊傑爆出緋聞後，「白富美」的家世掀起外界關注與討論。除了陸網瘋傳七七父親疑涉經濟案件滯留海外，甚至有自稱是七七的同學網友，爆料她偽造「富二代」人設，還被爆出2023年曾用其他帳號轉賣林俊傑演唱會門票，遭質疑「利用關係牟利等傳言與爆料，但相關說法皆未獲得證實，如今現身派出所則再度引發熱議，讓大票網友大呼，「丟東西了？」「為啥要報案」。

更多鏡週刊報導

女星爆車震逼經紀人看活春宮 激戰《我獨自生活》成勛「卡住拔不出」送醫被翻出

「高雄約會嗎」16歲少女憂私密照外流！赴約慘遭性侵 高官20萬交保昔過往遭起底

「1500無套」俗擱大碗！基隆鐵路街超頂辣妹賣淫遭逮 警察驗身當場也懵了