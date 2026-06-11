林俊傑女友不忍了！大動作提告全文曝光 曬傳票驚爆有組織「操縱未成年」計畫性抹黑

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林俊傑特地飛紐約參加女友七七的畢業典禮，而兩人官宣戀情以來，關於七七的網路黑料不斷，如今她不忍了委託律師多地提告。翻攝IG＠jjlin

金曲歌王林俊傑（JJ）於2025年底驚喜認愛小20歲的美籍華裔女友七七（本名劉偲敔）後，不過網路卻傳出許多黑料，指稱七七是假名媛、其父親為經濟犯、甚至林俊傑與大嫂決裂。

今（11日）七七委託北京樺天律師事務所正式發布律師聲明，痛訴自2025年2月起，便遭到有組織、有預謀的網路造謠與網路暴力，目前已正式向北京市公安局報案並獲得行政立案，更在多地提起民事訴訟，積極維護自身權利！

遭控假名媛、欠錢不還 律師聲明怒揭幕後團體惡行

根據最新發布的律師聲明指出，有特定網路團體假冒七七的同學，惡意捏造她是提供高端性交易的伴遊或模特兒與欠錢不還等不實指控，甚至透過惡意合成、P圖手段把七七的照片拼接於賭場廣告，並造謠其父親是「經濟犯」。

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聲明中更嚴厲指控，該幕後團隊有組織地購買微信小號在粉絲群首發謠言，利用網路水軍擴散謠言、操縱未成年人進行轉發，甚至透過透過非法手段搜集七七及其父親的隱私資訊。

此外，該組織還大量舉報下架七七的正面澄清與侵權人的致歉聲明、購買水軍控制輿論。目前七七已正式報案獲行政立案，並向多地法院提起名譽權糾紛訴訟，怒曬多地法院傳票與立案告知書。

林俊傑女友七七正式對網友提告。翻攝微博

割捨兄嫂引爆家庭糾紛疑雲 林母赴美出席畢業典禮隱性認可

現年23歲的七七畢業於紐約帕森斯設計學院，現任林俊傑潮牌SMG的創意總監。自兩人戀情官宣隔日，台灣演員Mida（曾聖媛）曾意有所指地發出「吐」的表情符號，並曝光2019年與林母的慶生合照，暗指與林俊傑秘戀至2023年，與七七交往時間點重疊。

當時林俊傑方極力否認戀愛關係，強調雙方僅是「朋友」，不過林俊傑公開戀情後，網路上有出現「脫粉潮」與週邊轉賣。林俊傑也多次澄清，兩人並非網傳「看直播一見鍾情」，而是在紐約藝術展透過朋友相識。

林俊傑在母親生日時官宣戀情，此後七七一直被爆出黑料，甚至指她父親是經濟犯，欠債跑路。翻攝IG＠jjlin

在傳出七七父親涉及「13億債務跑路」，以及林俊傑無預警刪除社群平台上所有包含大哥、大嫂的合照，並與哥嫂互相取消關注，被外界解讀是切割兄嫂後，林俊傑母親曾向媒體回應「年輕人的事我不太干涉」，否認家庭矛盾，且日前被拍到與林俊傑一同飛赴美國出席七七的畢業典禮，被視為對這段戀權的隱性認可。

針對此次七七大動作維權，林俊傑經紀公司則保持低調，回應媒體表示：「女方已交給律師團隊以司法處理，本公司不便做任何回應。」

林俊傑女友七七提告全文。翻攝微博

林俊傑女友七七提告全文。翻攝微博

林俊傑女友七七提告全文。翻攝微博



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