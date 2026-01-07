林俊傑女友不忍被抹黑！現蹤警局報案 狗仔酸：男友怎沒陪妳

林俊傑的網紅女友七七，被拍到現身警察局報案。（圖／翻攝微博）

新加坡金曲歌王林俊傑，自2025年年底認愛網紅女友七七之後，外界不斷傳出流言蜚語，一度逼得他親自發文，反擊這些刻意抹黑的組織人士。怎料，近日七七就被拍到現身警局報案，進而掀起討論。

大陸微博自媒體狗仔「瓜田寒姐」爆料，七七在1月5日晚間和助理一同現身北京市海淀區當地一間派出所報案，並推測她是被近期的流言「逼到報案了！」

隨後兩人又手牽手，前往附近的百貨公司逛街。只見七七全身密不透風，全身包緊緊，僅露出一雙朦朧大眼，和極具標誌的招牌齊瀏海，但身邊卻不見男友林俊傑。讓「瓜田寒姐」不忍嘲諷，「話說，你男朋友林俊傑怎麼沒陪你！」

事實上，和七七這段戀情是林俊傑出道以來首度公開認愛，而且還是與林俊傑一家人的合照，足以證明七七在林俊傑心中的地位，已經可以說是準備論及婚嫁的對象，名符其實的「林太太」、「準媳婦」。

不過因為林俊傑過去的陷入多項感情爭議，再加上七七年紀比林俊傑小非常多，也讓外界議論紛紛，除了兩人相識的愛情故事，還挖出女方的家庭背景和過往事蹟，包含偽造成富二代、賣林俊傑的票牟利、靠關係上位等各種負面傳聞不斷，難怪會讓七七忍無可忍，憤而上警局報案，尋求法律途徑。

