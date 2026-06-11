林俊傑女友大動作提告！遭造謠「網黃、外圍女」不忍曬律師聲明

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林俊傑去年認愛網紅女友七七。（圖／翻攝自林俊傑臉書）





金曲歌王林俊傑（JJ）去年底大方認愛小21歲中國網紅女友「七七」，豈料近日風波不斷，七七遭網友爆料是擦邊網黃、外圍女等，父親還被誤指為經濟犯，一度傳出林俊傑家人反對兩人交往，對此，七七昨（10）日透過律師事務所發表聲明，強調已針對不實傳聞報案，後續將正式採取法律行動。

北京樺天律師事務所在聲明中指出，自去年2月起便出現網路團體冒充七七同學，在各大社群大量捏造並持續傳播關於她的惡意謠言，內容包括將七七造謠為「擦邊網黃」、「外圍」、「欠錢不還」等，更在去年12月七七與林俊傑認愛期間，以P圖、捏造不實資訊等方式大量造謠。

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七七針對不實造謠者提告。（圖／翻攝自微博）

七七針對不實造謠者提告。（圖／翻攝自微博）

聲明提到，該團體透過非法途徑「開盒」，取得七七及其父親的個人隱私資訊，並對外散播七七父親為「經濟犯」的不實消息，導致相關謠言連續多日登上微博熱搜，引發大量炒作與負面攻擊，目前七七已向警方正式報案，並以行政誹謗案件立案。

如今經過調查，律師表示，爆料者透過購買微信小號，將造謠內容發送至粉絲群中，再由成員於各個社群平台建立群組進行二次擴散，等到有人評論、保存或轉發後，幕後主使便會撤回訊息、退群、修改微信名稱隱藏身份，藉此達到造謠目的。

七七強調對網路暴力、惡意造謠零容忍。（圖／翻攝自微博）

七七強調對網路暴力、惡意造謠零容忍。（圖／翻攝自微博）

聲明也強調，爆料者以七七同學名義進行爆料，但事實上兩人並不相識，「同學爆料」純屬捏造，其爆料內容也毫無事實依據。此外，針對網路上的造謠者，目前也已掌握相關證據及幕後主使資訊，後續將持續追究刑事、行政及民事責任，同時也呼籲外界嚴正看待網路資訊。

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