林俊傑女友是七七「陶晶瑩早知道」 曝發現過程：看我嘴多緊

現年44歲的歌手林俊傑，29日在社群上公開認愛，並貼出一家人與新對象的合照，女方是中國女網紅「七七」（Annalisa）。消息曝光後引發大量話題。對此，藝人陶晶瑩日前表示，自己其實在對方公布前，就已經知道林俊傑正牌女友是七七，並透露原因，同時指出：「看我嘴巴多緊。」

林俊傑在去年12越高調認愛。（圖／翻攝林俊傑臉書）

林俊傑日前在臉書分享喜悅：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴，是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」消息曝光後，讓不少歌迷也獻上祝福。此外，陶晶瑩在Podcast節目《陶色新聞》中，也提到自己曾在機場巧遇林俊傑，當時就一眼認出七七是對方女友。



陶晶瑩透露自己發現林俊傑正牌女友為七七的過程。（圖／翻攝陶晶瑩臉書）陶晶瑩進一步說：「有家長、有宣傳在，我眼睛飄了一下，他們一直看著我。」她續稱，自己在打招呼後，也祝福對方旅途「玩得愉快」，並且把此事埋在心中，直到對方公布才主動提起。陶晶瑩笑稱：「你看我嘴巴多緊，都沒有講！」









