林俊傑女友突現身派出所！遭爆假富二代 身分掀議

林俊傑（右二）日前與爸爸（右）、七七（左起）為媽媽慶生。翻攝林俊傑臉書



林俊傑（JJ）去年底首度認愛24歲中國網紅「七七」（Annalisa），原本傳出女方家世顯赫，隨即引來質疑。中國狗仔爆料，1月5日直擊七七全身包得密不透風到派出所報案，不知是否與各種傳言有關，引發外界揣測。

中國狗仔「瓜田寒姐」表示，七七於1月5日在助理陪同下，到北京海淀區一間派出所報案。她身穿黑色連帽外套，刻意拉起帽子遮臉，但招牌齊瀏海仍讓人一眼認出。報案結束後，她挽著助理的手到附近商場逛街，心情看起來頗為輕鬆。

林俊傑女友七七被拍到去派出所報案，隨後與助理逛街。翻攝微博@瓜田寒姐

此事火速衝上熱搜，網友狂問「丟東西了？」、「為啥要報案」、「看就知道是自導自演唄」、「摀得這麼嚴實是怎麼認出來的？」、「別買了這種熱搜，只會害了JJ」。

至於她報案原因，外界推測可能與網友造謠有關。網傳她繼承母親大筆遺產、父親是上市公司老闆，個人在美國、日本都有豪宅，是名副其實的「白富美」。但也有人說，這些爆料是假的，事實上七七的父親因涉及經濟案件正在海外坐牢。

