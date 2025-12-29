林俊傑女友身分遭挖 「美到像AI 」私照流出！

娛樂中心／江姿儀報導



44歲金曲歌王林俊傑（JJ）今（29）日突在社群平台公開一家四口合照，認愛廣東女網紅七七，戀情曝光火速登上微博熱搜第一。先前2人曾被多次拍到外出約會，還曾身著情侶裝現身美國洛杉磯，不過當時並未證實戀情，徒留無限猜想。如今林俊傑無預警認愛，女友七七過去私照再被翻出，絕美顏值引發眾人關注。





44歲金曲歌王林俊傑（左）認愛廣東網紅「七七」（Annalisa）。（圖／翻攝林俊傑IG）

林俊傑今（29）日在社群曬出替70歲母親慶生的全家福合照，罕見與曾傳出緋聞的網紅七七同框，被外界視為公開戀情。消息曝光，歌迷湧入留言區祝福，此話題還迅速登上微博熱搜第一。然而2人過去曾多次被直擊到外出約會，疑似祕戀傳聞引發熱議，當時不少粉絲反對，甚至有自稱林俊傑20年鐵粉的中國網友發長文揚言脫粉。

林俊傑網紅女友七七身分被起底，疑似是家境優渥的富商千金，還繼承母親遺產，名下有多間豪宅。（圖／翻攝自七七小紅書）

網紅七七擁有精緻神顏、反差的暴力身材。（圖／翻攝自七七小紅書）

如今林俊傑公開認愛，網紅女友身分被起底，疑似是家境優渥的富商千金，還繼承母親遺產，名下有多間豪宅。網紅七七的社群帳號也被翻出，過往首次來台北拍攝的美照曝光，精緻神顏、反差的暴力身材，宛如漫畫女主走出書中，網友留言驚嘆「是真的像AI…感覺像這個世界的BUG」、「臉是AI生成嗎？」、「這是真人還是AI？」、「是如何做到拍照像AI？」、「居然是真人！？」、「這不是AI？」。

網紅七七「美到像AI 」，網友驚嘆「臉是AI生成嗎？」、「這是真人還是AI？」、「居然是真人！？」。（圖／翻攝自七七小紅書）





原文出處：林俊傑認愛「中國網紅」身分被起底！「美到像AI 」私照流出網看呆：這真人？

