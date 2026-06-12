林俊傑女友遭抹黑！網紅七七找律師反擊了 經紀公司三句話回應

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記者鄭尹翔／台北報導

金曲歌王林俊傑去年認愛小21歲的美籍華裔網紅七七後，戀情備受外界關注，近期更親自飛往美國參加女方畢業典禮，感情相當穩定。不過七七近日接連捲入網路爆料風波，被指控是「外圍女」、「欠錢不還」，甚至遭影射從事不當工作。對此，七七透過律師發表聲明強硬反擊，而林俊傑經紀公司也首度做出回應。

林俊傑、七七。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

七七透過律師聲明指出，近日網路上流傳所謂「同學爆料」內容並非事實，強調有特定網路團體長期且有組織地假冒同學身分散布不實訊息，刻意捏造「擦邊網黃」、「外圍女」、「欠債不還」等指控，企圖誤導大眾視聽。聲明中更直接表示：「不存在所謂的同學爆料」，相關內容皆屬不實傳聞。

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對於外界持續發酵的爭議，七七方面表示，這些不實言論已對個人名譽與生活造成嚴重影響，因此已完成相關證據蒐集，並委由律師正式處理，後續將依法追究相關人士法律責任，希望透過司法程序還原事實真相，也捍衛自身權益。

由於七七與林俊傑的戀情始終是外界關注焦點，因此事件曝光後，也引發不少粉絲討論。對於女友遭到抹黑指控，林俊傑所屬經紀公司則低調回應表示：「案件審理中，以律師事務所公告為準，謝謝關心。」並未針對個別爆料內容進一步說明。

事實上，林俊傑與七七戀情曝光後，多次被拍到互動甜蜜，日前更現身美國參加女方畢業典禮，被視為感情穩定的重要象徵。如今七七捲入網路謠言風波，並選擇透過法律途徑捍衛清白，林俊傑方面也以律師聲明為主要回應窗口，後續發展仍有待司法程序進一步釐清。

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