林俊傑女友遭造謠是「擦邊網紅」外圍女 本人透過律師回應了

金曲歌王林俊傑去年底罕見公開認愛小他21歲的女友七七，本名劉偲敔（發音同思與），未料後續風波不斷，先是傳出奉子成婚被否認，接著又傳出林俊傑的兄嫂為爭家產全面鬧翻。昨(10日)，七七透過律師事務所發表聲明，強調對於網上稱她是擦邊網紅、外圍女等傳聞，都是從去年初起有組織的造謠，律師這方為了保護當事人權益，將啟動民事、行政行政、刑事維權訴訟程序，七七本人也表示，對網路暴力零容忍。

七七透過北京樺天律師事務所今發表調查及立場聲明，表示從去年2月起，網上就出現有心人造謠抹黑七七是擦邊網紅、外圍、欠錢不還等消息，去年底更有人謊稱是女方同學，透過P圖散布不實訊息，更用非法途徑得到七七和七七爸爸的個人隱私消息，進一步抹黑七七父親是經濟犯等，重傷了七七一家人的名譽。

廣告 廣告

律師表示，他們查出這群人透過微信粉絲群組織集結，發布謠言後並要求成員幫忙二次擴散，他們已經掌握部分人士的小紅書平台帳號，而這群人還將七七的照片拼接在賭場廣告上，營造七七負面的形象。七七透過律師蒐證後，表示：「所其發表爆料言論並無任何事實依據，且與劉偲敔女士並不認識，亦不存在所謂的『同學爆料』」。

北京樺天律師事務所最後表示，他們譴責所有造謠、誹謗、侮辱、洩漏隱私等有組織的暴力行為，這些行徑已經造成七七精神損傷，要求相關人等刪文，他們也已依法提出刑事、民事的訴訟，追究相關人的行徑，「不會因為相關侵權帳號已經註銷就放棄責任追究」，也要求所有吃瓜八卦組織不能再進行散播謠言的行為，否則將繼續啟動法律追責。

更多中時新聞網報導

狼醫懲戒定調 性侵廢證照

陳怡婷拚拿台語歌后 曾瑋中入圍金曲獎喜噴淚

世足》世足好戲 愛爾達、東森、台視看得到