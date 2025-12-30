林俊傑女友「七七」身分被起底！傳擁紐約房產、肩背小香「冰淇淋包」要價百萬…財力背景引熱議！

（圖／取自林俊傑IG、小紅書）

林俊傑昨日在IG曬出為媽媽慶祝70大壽的家庭合照，溫馨畫面迅速在社群掀起熱議！

照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。

（圖／取自林俊傑IG）

隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的英文名是Annalisa，來自廣東，曾就讀於紐約帕森斯設計學院，具備設計背景，同時也擁有模特兒身分，活躍於社群平台；網友更整理出她名下在東京、紐約等地皆有房產，家境條件相當優渥，卻始終保持低調作風。事實上，早在2024年，七七就多次被拍到與林俊傑同行，從台北101、洛杉磯比佛利山莊到海外行程皆有身影，如今首度在媽媽70大壽的家庭場合自然同框，也被不少人解讀為這段戀情正式被默認的時刻。

（圖／取自七七小紅書）

而真正引爆時尚圈討論的，則是七七肩上那顆存在感極高的小香包！她背的是香奈兒26C早春度假系列話題款「Café Coco」冰淇淋造型晚宴包，包身以樹脂、水鑽與金屬打造，粉嫩旋轉的冰淇淋外型搭配金色鍊帶，正面還可見Café Coco標誌，俏皮造型卻極具收藏價值。大陸官網標示約人民幣23萬元左右，換算新台幣約100多萬元，屬於數量稀少、市場流通不多的高價收藏款，也難怪一曝光就立刻被時尚帳號與二手精品圈全面鎖定。

（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自香奈兒官網）

從林俊傑罕見分享的家庭時刻，到七七身分與配件被逐一放大檢視，這段戀情幾乎沒有預告就成為全網焦點！一張合照、一顆小香包，就讓所有線索一次到位，也再次印證明星感情一旦被看見，連細節都會成為討論核心。

