林俊傑女友「小腹微凸」傳懷孕 經紀公司出面否認

金曲歌王林俊傑（JJ）29日首度公開與網紅女友七七的戀情，在社群平台分享陪父母慶生的合照。然而照片曝光後，有網友發現女方小腹微凸，引發懷孕猜測，對此經紀公司已出面否認。

林俊傑與家人、女友七七合照，（圖／翻攝自林俊傑IG)

林俊傑在個人社群帳號上曬出與父母及女友七七的合照，只見七七與林家人互動自然，畫面相當溫馨。林俊傑與七七年齡相差20歲，由於這是他出道以來第一次主動向外界公開感情生活，立刻引起大批網友討論。

然而照片曝光後，有網友發現女方小腹微凸，根據《鏡報新聞網》報導，林俊傑所屬經紀公司表示，目前女方並沒有懷孕，強調兩人只是單純分享幸福時光，並未有其他特別的消息。

廣告 廣告

不過，值得注意的是，在經紀公司澄清懷孕傳聞後，林俊傑女友七七的IG卻變成私人不公開。

延伸閱讀

麻衣父親胰臟癌病逝 臨終前強撐來台「與王文洋共進最後晚餐」

「醜八怪」成絕響！曹西平陳屍住家 昔被譽為台灣西城秀樹

資深藝人曹西平驚傳家中離世 享壽66歲