林俊傑官宣戀情早藏密碼！網友遺憾當年高空告白田馥甄 認七七長相激似「莞莞類卿」

出道以來，林俊傑（左）多次向田馥甄（Hebe）隔空表白，不過Hebe最終以「萬年老哏」打破外界想像。華納音樂提供

華語樂壇天王林俊傑（JJ）在出道22年之際，選在29日於母親70歲壽宴上，首度公開認愛小20歲的來自廣東的美籍華裔網紅「七七」（Annalisa），震撼演藝圈。然而，這份喜訊卻意外勾起無數歌迷對林俊傑苦追田馥甄（Hebe）十餘年未果的集體記憶。不少網友合成對比照，驚覺新歡七七的眉眼與氣質竟與Hebe極其神似，紛紛引用《甄嬛傳》經典台詞「莞莞類卿」來比擬，感嘆這段「明戀」未能修成正果。

華語樂壇天王林俊傑自官宣與小20歲網紅「七七」的戀情後，過往社群平台上的浪漫伏筆逐一被網友翻出。最令人驚嘆的是他在2月14日情人節當天，特別選在16:16這個神祕數字「卡點」發文，且兩大社群平台的文案竟存在細微卻深情的差異。

在微博上他寫道：「不管晴天或雨天，我都在」，彷彿是對女方的堅定承諾；而在IG則改為：「不管晴天或雨天，你都在」，則被解讀為感念女友背後的默默支持。這種「句句不提七七，卻句句是七七」的示愛方式，被粉絲盛讚既聰明又充滿高級感。

從巡演後盾到家人認可 傳周邊商品出自正宮手筆

這段戀情的萌芽其實早有跡象，2024年2月首次傳出緋聞時，林俊傑雖以「重心在音樂」低調回應，但隨後兩人被捕捉到同遊東京與紐西蘭，感情急速升溫。早在當時，林俊傑就曾在發文中寫下「rain or shine, you're still behind」，疑似暗指女友在巡演期間的陪伴。

更有消息指出，林俊傑近期推出的部分粉絲周邊商品，其實正是由具備設計背景的七七親自操刀。相較於一般藝人標記帳號的官宣方式，林俊傑選在母親壽宴當天大方公開七七的身影，不僅展現天王的浪漫，更證明女方已正式獲得家人的認可，穩坐「準媳婦」寶座。

林俊傑214情人節選在16:16發文，被網友發現是變體示愛七七。翻攝微博

十年單戀成「萬年老哏」 高空鞦韆示愛終成遺憾

不過林俊傑官宣戀情後，也引發網友想到當年他苦追hebe田馥甄無果的過程。回顧林俊傑對田馥甄的傾慕幾乎與演藝生涯並行。自2003年出道起，他便公開稱Hebe為「理想型」，甚至為其創作〈只對你有感覺〉等經典歌曲。最令粉絲難忘的莫過於2013年台北演唱會，林俊傑邀請有懼高症的田馥甄坐上高空鞦韆合唱〈豆漿油條〉並當眾告白，成為華語樂壇著名的示愛名場面。

當時田馥甄前一天還在上海跟Selina、Ella舉辦S.H.E演唱會，隔天就立刻趕回台北出席林俊傑演出，被解讀為田馥甄對林俊傑也有好感，甚至連自稱「姊姊」的Jolin都想充當紅娘要為JJ跟Hebe拉紅線。不過田馥甄隔年受訪再被問到此事，正面回應「這是萬年老哏，不要再追了。」為這段曖昧畫下句點。

網友盛傳，林俊傑的歌曲〈只對你有感覺〉〈豆漿油條〉都是對田馥甄的告白歌，而這段始終未能開花結果的感情，則成為〈可惜沒如果〉的寫照。甚至還有網友把歌詞一句一句拿出來對照，林俊傑因為不知道田馥甄有懼高症，邀請她搭高空鞦韆成為追求敗筆，就是歌詞當中的「倘若那天把該說的話好好說，該體諒的不執著，如果那天我，不受情緒挑撥，你會怎麼做」，被認為是他對這段「林田意難平」最深沉的悔憾。

不過這些歌曲是否真的是為了田馥甄創作，從來沒得到經紀公司的證實，也證明網友真的很遺憾這一對才子佳人戀情未能咖花結果。

林俊傑多次公開示愛田馥甄，可惜最後被女方以「萬年老哏」為由畫下句點。翻攝微博

網紅女友身分遭起底 「菀菀類卿」對比拼圖瘋傳

林俊傑此次認愛的七七，不僅是畢業於帕森斯設計學院的名校碩士，更是家境優渥、父親為廣東上市公司高管的豪門千金。儘管身分顯赫，網友關注的焦點卻在於她的「明星臉」。網路上瘋傳一系列五官對比拼圖，將田馥甄早期照片與七七的側臉、眉眼特寫並列，指出兩人擁有相似的清秀臉型、內雙眼型與眼尾弧度激似。而林俊傑早年訪談稱「喜歡鄰家才女，年齡差不超過12歲」，也因現實狀況，雖然年齡已下修到相差20歲，仍還是喜歡才女類型。

網友合成田馥甄與七七照片，認為兩人眉眼、神韻都非常類似。翻攝微博

網友合成田馥甄與七七照片，認為兩人眉眼、神韻都非常類似。翻攝微博

網友合成田馥甄與七七照片，認為兩人眉眼、神韻都非常類似。翻攝微博

大批網友在貼文下留言「菀菀類卿實錘了」，甚至有人配上雍正皇帝凝視純元皇后畫像的劇照，暗示林俊傑最終還是找了一個「像她」的人。不過也有支持派粉絲認為，林俊傑已44歲，擁有戀愛自由，呼籲外界停止將無關的舊情捆綁在新歡身上，直言「感情裡沒有替代，只有新生」，不應以過去的遺憾抹滅現在的幸福。



