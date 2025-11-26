林俊傑密戀小20歲白富美？情侶裝曝光後發限動 網喊：讓他戀愛吧

林俊傑（左圖）與中國網七七（Annalisa）爆出緋聞，有網友聲稱在洛杉磯看到兩人穿情侶裝約會。翻攝IG@jjlin、翻攝小紅書@Annalisa七七

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）今年2月被爆料與小20歲的網紅七七（Annalisa）戀愛ing，當時經紀公司並未正面回應戀情，近日又被網友目擊在洛杉磯巧遇林俊傑，與一名長髮女穿著情侶裝，網友更猜測女方就是他的緋聞對象七七。林俊傑昨（25日）也在更新IG限動，被猜測針對此事回應。

林俊傑在緋聞曝光後轉發了語錄貼文，引發外界聯想。翻攝IG@jjlin

林俊傑昨在IG限動轉發一張心靈雞湯語錄，上頭寫著，「有人問我，為什麼我會默默與某些人斷聯。我答道『他們知道自己做了什麼，不需要我多解釋。』」被聯想是在針對這起緋聞做出回應。

網紅七七被起底是白富美

七七是中國網紅，常大方在網路更新美照，臉蛋甜美身材卻很火辣。翻攝小紅書@Annalisa七七

七七也被爆料家境富裕。翻攝小紅書@Annalisa七七

據了解，今年20歲的七七是中國廣東的網紅，外傳她家境優渥，在日本東京、美國紐約等地都有置產，林俊傑先前去日本時就是住她的房子。還曾有一名自稱是七七母親友人的人士爆料，七七繼承了母親留下的龐大遺產，而父親也是中國知名上市公司老闆，家境殷實。

不過雙方並未針對這次的目擊緋聞做出新的回應。中國網友則在微博留言寫道：「讓人家談吧，生日蛋糕都快放壽桃了！」還有人說：「聽過不讓早戀的，沒聽說過不讓老戀的。」都希望林俊傑能早日找到真命天女。

林俊傑下週六登AAA

而行程滿檔的林俊傑，下週六預定出席在高雄世運主場館舉辦的「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典），屆時將與IU、朴寶劍、潤娥等人氣韓星齊聚一堂。三立電視今年取得台灣有線電視獨家轉播權，12月6日頒獎典禮當天下午3點30分起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點30分播出完整頒獎典禮。



