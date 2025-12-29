林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網

〔記者張釔泠／綜合報導〕44歲「JJ」林俊傑的情史豐富，身為創作才子的他緋聞對象多，不過他從不正面談論感情，唯一低調承認過的圈外女友是模特兒陳立泠，兩人交往9個月後分手，而這次他大動作認愛中國網紅七七，可見七七在他心目中的地位，網路上的討論也迅速炸鍋。

細數林俊傑過去的感情路，他曾公開追求田馥甄未果，並與「Weather Girls」成員林采薇有過一段約4年的戀情；分手後他和女模陳立泠交往，還曾被本報直擊一起看電影，陳立泠假裝跌倒，將手中保特瓶內的水潑向記者，事後雖然出面道歉，但已對林俊傑的形象造成影響，林俊傑便迅速斬斷戀情。

此外，林俊傑還與「台大五姬」的翁滋蔓、台劇女神高宇蓁、同門的金莎都傳過緋聞，不過他一律以「只是好朋友」、「兄妹情」回應，雖然打死不認緋聞，但林俊傑曾大方承認自己暗戀田馥甄10年，還在演唱會上唱《豆漿油條》示愛過。

林俊傑(左)曾在演唱會上公然對田馥甄(右)示愛。(資料照，記者王文麟攝)

