林俊傑情史盤點！緋聞對象「全是女神」 暗戀10年無緣開花是她

林俊傑出道22年感情生活相當低調。翻攝jjlin IG

華語天王林俊傑（JJ）出道22年，感情世界一向低調，今（29）日首度公開認愛中國網紅七七，震撼演藝圈。回顧林俊傑出道以來的情史，過往緋聞不少，包括林采薇、陳立泠、翁滋蔓、JJ昔日同門師妹金莎、鄧紫棋以及八點檔女神高宇蓁等，各個皆是女神級對象。

JJ眾多曖昧對象中，最廣為人知的，莫過於他曾坦承暗戀「S.H.E」成員田馥甄（Hebe）長達10年。2013年，林俊傑在演唱會上邀請田馥甄共乘高空鞦韆，合唱〈豆漿油條〉公開示愛，成為歌迷心中難忘畫面。然而這段感情始終未能開花結果，田馥甄隔年受訪再被問到此事，正面回應「這是萬年老哏，不要再追了」，也為這段曖昧畫下句點。

廣告 廣告

J曾坦言暗戀田馥甄。資料照

此外，林俊傑2006年曾被拍到與「天氣女孩」林采薇（Yumi）約會，當時雙方未正面回應。直到2017年，林采薇曬出與林俊傑抱著愛犬Momo的合照，自稱「爸爸」、「媽媽」，引發舊情復燃揣測。她隨後受訪坦言，兩人確實在多年前交往過，分手後仍保持友好關係。林采薇於2020年與黃少谷結婚，婚後育有兩名子女，家庭生活幸福穩定。

與林采薇分手後，林俊傑又被傳與模特兒陳立泠交往，兩人曾被直擊一同看電影，卻因女方疑似向媒體潑水的爭議事件引發風波。事後陳立泠公開致歉，但林俊傑形象一度受挫，據悉兩人僅交往約9個月便分手收場。

JJ曾與翁滋蔓傳出緋聞。翻攝翁滋蔓臉書

除此之外，林俊傑也曾與「台大五姬」、同門師妹金莎、合作歌手鄧紫棋、八點檔女神高宇蓁，以及多名圈外女性傳出緋聞，皆未獲本人證實。如今，林俊傑首度打破多年低調作風，公開認愛24歲網紅女友七七，甚至大方分享「見家長」畫面，足見女方在他心中的重要地位。

林俊傑（右2）29日在IG分享帶七七（左）陪爸媽慶生的照片。翻攝jjlin IG



回到原文

更多鏡報報導

林俊傑網紅女友小腹隆起！網瘋猜已懷孕 經紀公司鬆口回應了

快訊／44歲林俊傑認愛中國網紅！甜喊：愛不需要長篇大論

一條褲子抵一台名車！周杰倫627萬穿上身全網嚇傻