林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她

林俊傑（JJ）出道22年首度公開認愛，今（29）日大方分享與小20歲中國網紅「七七」（Annalisa）同框照，女方與他的家人互動自然，外界也解讀雙方關係穩定，晉升「天王嫂」指日可待。回顧林俊傑出道以來情史，曾與「S.H.E」田馥甄（Hebe）、「天氣女孩」林采薇（Yumi）、模特兒陳立冷等人傳出緋聞，感情動向備受關注。

林俊傑情史被翻出。（圖／翻攝自LINE TV）

1. 田馥甄（Hebe）

林俊傑最廣為人知的緋聞，莫過於曾大方坦承暗戀田馥甄長達10年，並在2013年演唱會邀請對方共乘高空鞦韆，演唱〈豆漿油條〉示愛。只是這段感情始終未有進展，田馥甄隔年被問及此事，更直言「這是萬年老哏，不要再追了」，一句話被解讀為狠狠打槍。

林俊傑曾大膽示愛田馥甄，但慘遭打槍。（圖／翻攝自田馥甄臉書）

2. 林采薇（Yumi）

林俊傑2006年被拍到與林采薇約會，雙方當時並未正面承認戀情。女方2017年分別曬出自己與林俊傑抱著愛犬Momo的合照，還自稱是「爸爸」、「媽媽」，疑似舊情復燃。她事後接受專訪坦言兩人確實曾在多年前交往，分手後仍維持友好關係，她也在2020年與黃少谷結婚，婚後育有2個孩子，家庭生活幸福美滿。

林采薇坦承曾與林俊傑交往，如今嫁黃少谷甜蜜幸福。（圖／記者鄭孟晃攝影）

3. 陳立泠

林俊傑與林采薇分手後，與陳立冷傳出緋聞。豈料兩人有次被直擊約會看電影，女方竟假裝跌倒並將手中的水潑向記者，引發軒然大波。事後陳立泠出面致歉，但林俊傑形象大傷，據悉僅交往9個月便分手。

陳立泠曾將水潑向記者，影響林俊傑形象。（圖／翻攝自陳立泠臉書）

此外，林俊傑也曾與「台大五姬」翁滋蔓、同門師妹金莎、合作歌手鄧紫棋、八點檔女神高宇蓁，以及多位素人女子傳出緋聞，但皆未正面證實。如今公開認愛24歲網紅女友七七，甚至大方曬出「見家長」的合照，顯見女方在他心中有一定地位，粉絲也期待他傳出好消息，迎來人生新階段。

林俊傑（左3）認愛七七（左1），女方與他的家人互動自然。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

