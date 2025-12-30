林俊傑戀上白富美網紅！女友背80萬名牌包「見家長」身價驚人

林俊傑29日晚間透過社群認愛七七。翻攝jjlin IG、annalisaqiqi IG

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）昨（29日）驚喜公開認愛，小20歲中國廣東女網紅「七七」成為他出道22年來首度公開放閃的對象，令人矚目的是，七七不僅顏值亮眼，身家更是驚人；在JJ昨於社群分享的一家四口照片中，七七背著市價高達新台幣80萬元的名牌冰淇淋晚宴包，瞬間成為網友熱議焦點。

據悉，七七出身模特兒，家庭背景非凡。她母親曾留下一筆龐大遺產，而父親則是中國知名上市公司老闆，堪稱不折不扣的白富美。七七在日本東京、美國紐約與西雅圖等地擁有多處房產，更傳出林俊傑曾赴日本旅遊時入住的正是七七的豪宅。如此豪奢的生活背景，讓這段戀情更添話題。

七七傳出身家非凡，經常到世界各地旅行。翻攝annalisaqiqi IG

林俊傑昨在社群曬出與七七及父母的慶生照，深情寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴，是一種快樂的見證。」照片中，七七親暱地將雙手搭在林俊傑母親肩上，與家人互動親暱，外界不禁猜測兩人戀情穩定。

這也是林俊傑首次公開正面承認感情生活，粉絲及圈內好友紛紛送上祝福。天王周杰倫率先留言祝福「幸福快樂喔」，展現好交情；五月天主唱阿信也幽默送暖，表示「下次慶生奶茶我會多帶一桶」，林俊傑則親回「一言為定」，互動幽默風趣。

七七（左）身上背的名牌價引人注目。翻攝jjlin IG



