林俊傑才公開認愛！小20歲中國網紅女友不藏了 「絕美婚紗照」曝光

記者蔡維歆／台北報導

林俊傑（JJ）29日深夜拋出震撼彈，大方認愛24歲中國網友女友「七七」（Annalisa），並分享與雙親及女友的同框合照，「見家長」舉動被揣測好事將近。不僅如此，還有眼尖網友發現七七上身服裝出現不自然皺褶，進而猜測她已經懷孕。對此，林俊傑經紀公司回應「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」不過，七七去年曾PO出個人婚紗照，寫道：「為自己穿一次婚紗吧。」

七七去年曾PO出個人婚紗照。（圖／翻攝自IG）

七七去年在社群上分享多張個人婚紗照，文中寫著：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧。」照片曝光後，網友紛紛誇讚：「美得像是AI一樣」、「你穿婚紗超好看」、「太美了！」如今林俊傑準備蛋糕以及壽桃幫滿70歲的媽媽慶生，站在林俊傑母親旁邊的長髮女子，正是多次同行林俊傑出遊的緋聞對象「七七」，雖然林俊傑在文中沒有提及女方身分，不過網友們見狀則直呼「官宣了我的天」、「他幸福就好」、「恭喜官宣終於把JJ嫁出去了」。

事實上，曾有網友指出林俊傑和七七互動曖昧，不只演唱會替她安排第一排的位置，甚至兩人一同和好友懷秋出遊被拍到，至於女方也被挖出家境優渥，繼承母親遺產的她坐擁多間豪宅，父親據悉中國知名上市公司的老闆，而林俊傑到日本旅遊時，遭傳也是居住女方的豪宅。

