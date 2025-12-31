林俊傑才認愛七七！前緋聞女友「狂嘔6次」發聲了 41字開轟惹遐想

娛樂中心／綜合報導

林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」（Annalisa），並分享與父母及女友的同框合照，「一家四口」畫面和樂融融。沒想到才官宣戀情1小時，林俊傑前緋聞對象、直播主「Mida聖媛」（曾聖媛）卻一連PO出6個嘔吐表情符號，時間點敏感引發網友熱議。

林俊傑（左3）替母親慶生，女友七七（左1）也在場。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

曾聖媛當晚發文寫下「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣。為什麼受傷的人總是真誠的人啊？真希望報應直接來」，並附上一排嘔吐表情符號。貼文一出引來大批吃瓜群眾，敲碗「姐，快錘吧」、「等你爆料」，但也有人痛斥「麻煩拿點真材實料出來行嗎？別只會發這種模稜兩可、故弄玄虛的評論」。

「Mida聖媛」發文引人遐想。（圖／翻攝自Mida聖媛IG）

林俊傑與曾聖媛緋聞可追溯至2018年，當時他被爆在直播平台化名「Timekeeper」送禮，還以帳號「JJLin1010」教女方打線上遊戲，曾聖媛社群平台追蹤的歌手也恰好只有他一人，關係非比尋常。只是林俊傑經紀人當時否認兩人戀情，澄清公司因直播拓展項目而與幾個平台互動頻繁，送禮者則是林俊傑好友，藉著試用平台提供的免費帳號送出。

