林俊傑才認愛網紅「婚紗照」瘋傳！她昔PO文甜喊：時常慶幸…

娛樂中心／周希雯報導

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）感情生活低調，出道21年以來鮮少認愛，沒想到昨（29日）突曬出合照，對象竟是多次被拍到約會、23歲中國女網紅「七七」，間接公開戀情震撼各界。由於該畫面是林俊傑與父母、七七的全家福，加上被挖出近期拍攝的絕美婚紗照，令眾人猜測是否婚事近了；經紀公司也正面回應了。

有網友挖出，七七去3月曾發出一系列婚紗寫真，並寫下：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由。那就為自己穿一次婚紗吧！」當時她戴著頭紗、身穿法式領口的婚紗，展露精緻鎖骨及肩頸曲線，水汪汪大眼睛和淺淺微笑結合，令她渾身散發無辜又純欲的氣息，當時引來不少網友留言讚賞。

廣告 廣告

林俊傑才認愛…網紅女友「極正婚紗照」被挖出！昔PO文「甜喊1句」網朝聖

七七去年曾發出婚紗寫真。（圖／翻攝「Annalisa七七」小紅書）

如今才時隔1年多，七七和林俊傑就公開戀情，更發展到見家長的階段，不僅現身林媽媽的慶生聚會，還親密摟著林媽媽的肩膀，互動親切毫不生疏。對此，外界一度猜測是好事近了，不過經紀公司稍早發聲否認，「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

林俊傑才認愛…網紅女友「極正婚紗照」被挖出！昔PO文「甜喊1句」網朝聖

七七擁有堪比AI的精緻美貌。（圖／翻攝「Annalisa七七」小紅書）

林俊傑才認愛…網紅女友「極正婚紗照」被挖出！昔PO文「甜喊1句」網朝聖

七七擁有堪比AI的精緻美貌。（圖／翻攝「Annalisa七七」小紅書）

事實上，七七、林俊傑今年2月爆出緋聞，稱2人早在去年就開始約會，上個月更被網友直擊，疑似穿著情侶裝同遊美國洛杉磯；經紀公司當時沒正面承認，只回應「JJ的生活重心仍在音樂，謝謝大家關心。」由於林俊傑是出道以來罕見認愛，七七的身分背景也備受討論，社群擁有近20萬追蹤者的她，傳出家境相當優渥、名下擁有多處房產，但相關說法並未獲得證實。

原文出處：林俊傑才認愛…網紅女友「極正婚紗照」被挖！昔PO文「甜喊1句」網朝聖

更多民視新聞報導

曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

中共嗨PO「無人機俯瞰101」視角！疑盜用「台灣監視器畫面」

中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智

