林俊傑曬全家福 同框網紅「七七」公開認愛

44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）出道22年，從未公開感情生活，昨（29）晚他突然在社群平台PO出家庭聚會照片，除了雙親之外，還有出現一名女性，網友很快發現，她正是先前和JJ傳出緋聞的中國網紅「七七」。

29日晚間，林俊傑替媽媽慶祝70歲生日，從照片中可見4人的合影互動親密，洋溢著溫馨的家庭氣氛，七七的手還自然地搭在林媽媽身上，JJ在貼文裡寫道，「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」一席話替母親祝壽，也被解讀是對感情的註解。

事實上今年初，JJ就曾被多次捕捉到與一名女子出遊，網友起底女子的身分是中國網紅「七七」，當時便引發熱議，如今接近年末，JJ大方主動曬出與女方的同框合影，被視為正式認愛的宣示。

責任編輯／陳盈真

