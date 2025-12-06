林俊傑曬AAA後台甜點 佐藤健一身黑突圍

佐藤健一身黑帥氣登場。翻攝LINE TV



金曲歌王林俊傑今（12╱6）登上韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA），以黑色西裝搭配白襯衫的他一現身高雄世運主場館舞台就引起尖叫，全場5萬名觀眾都認得他。而日本國民男神佐藤健也一身黑登場，台日雙帥在一片韓流中更聚焦。

林俊傑登上AAA紅毯。翻攝LINE TV

林俊傑先搭高爾夫球車現身會場，還不斷對鏡頭比心，昨他先在IG曬出愛河夜景嗨喊：「高雄，好久不見！」今則分享後台甜點照打卡。佐藤健則是繼11月1日來台舉辦亞洲巡演「TENBLANK from "Glass Heart"」後再次現身寶島。

