林俊傑母親壽宴甜曬新歡！前女友嘔吐文開轟 疑似劈腿時間線曝光

記者林宜君／台北報導

金曲歌王林俊傑日前高調公開戀情，原本的甜蜜喜訊卻意外引爆感情風暴。一名台灣女演員突以「前女友」身分出面指控情感糾紛，時間線被攤在陽光下檢視，雙方說法南轅北轍，事件迅速演變成外界議論不休的羅生門。現年44歲的林俊傑向來對私生活保持低調，卻在2025年12月29日，藉母親70歲壽宴之際，正式公開與年紀小他逾20歲的廣東網紅「七七」交往，並曬出與家人同框的合照，瞬間成為話題焦點。

林俊傑藉母親70歲壽宴之際，正式公開與年紀小他逾20歲的廣東網紅「七七」交往。（圖／翻攝自林俊傑IG）

然而，戀情官宣不久，台灣演員Mida（曾聖媛）就在社群平台以連續6個嘔吐表情發文，直言「看到覺得不太舒服了 真是受夠了劈腿仔官宣 為什麽受傷的人總是真誠的人啊 真希望報應直接來」，並自稱是林俊傑的前女友。她隨後曝光多張過往的親密合照，使外界開始質疑林俊傑是否存在感情重疊或無縫接軌的情況。引發更多揣測的是，Mida帳號名稱「7777」，與林俊傑現任女友暱稱「七七」巧合相近，讓網友議論紛紛。接著又有人挖出多張照片，指Mida曾在2019年與2023年現身林俊傑母親的生日聚會，畫面中她站在林母身旁，背景蛋糕與裝飾，與林俊傑過往公開的家庭慶生照高度相似。

廣告 廣告

戀情官宣不久，Mida就在社群平台以連續6個嘔吐表情發文。（圖／翻攝自Mida Threads）

網路傳言指出，Mida與林俊傑疑似低調交往長達4年（2019年至2023年），而林俊傑則被指於2023年底經張鈞甯介紹認識七七，並在2024年中旬發展為情侶，兩段關係時間因此被認為可能出現重疊。面對指控，林俊傑所屬經紀公司已發出正式聲明，否認林俊傑與Mida曾有戀愛關係，僅表示兩人是「平台介紹認識的朋友」，並澄清網傳2019年的合照實際拍攝時間為2023年3月，同時強調林俊傑與七七是在2024年中旬才正式交往，並不存在任何感情重疊。

更多三立新聞網報導

曾自爆殺了于朦朧！范世錡又演警察？ 遭網狂轟：反正在對岸都是廢物

劉嘉玲談影后人生反思！不再和梁朝偉比較 一句話登熱搜

五月天被爆再唱大巨蛋！周杰倫、蔡依林檔期恐再等等？

沒有浪漫情話！松嶋菜菜子揭25年婚姻細節 每天只問反町隆史「這句話」

