林俊傑無預警公開女友！正面照曝光...就是廣東籍網紅七七

【緯來新聞網】44 歲的林俊傑今（29日）晚間突然認愛，對象是小他20歲的廣東籍網紅七七（Annalisa），他曝光自己與女友以及爸媽合照，開心寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。」

林俊傑首度認愛，曝光女友（左）正面照。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

其實，林俊傑與七七多次被目擊同遊日本、紐西蘭，甚至在洛杉磯街頭穿情侶裝並肩而行，而當時林俊傑經紀公司採取不正面否認的態度，強調藝人生活重心仍以音樂事業為主，希望各界給予空間並關注其作品演出。



林俊傑的感情世界多年來備受關注，早期曾公開坦言暗戀田馥甄（Hebe），也曾與「天氣女孩」成員林采薇（Yumi）有過一段長達5年的情感，及與小模陳立冷低調交往，但他從沒有主動認愛，今日藉著媽媽的大壽，無預警公開喜訊，曝光女友正面照。





林俊傑臉書全文：

愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！

親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！

Love doesn’t need long speeches. It’s about standing by each other, rain or shine, offering the truest companionship and sharing life’s purest joys.

Dear Mom, happy 70th birthday. May you always be surrounded by love, blessed with good health, happiness, and a life filled with smiles.

