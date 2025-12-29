林俊傑無預警認愛大陸網紅七七！喜曬一家四口照

金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。

林俊傑今日幫媽媽慶生，發文說道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」他祝親愛的70歲媽媽生日快樂，「祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」只見七七搭著林媽媽的肩膀，四人笑得相當幸福。

林俊傑今年二月曾被爆出戀情，多次被目擊約會，當時他僅透過經紀公司回應：「重心放在音樂上。」如今突然認愛，讓大批粉絲又驚又喜。