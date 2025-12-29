林俊傑無預警認愛！出道22年來首度放閃 曬一家四口甜照

44歲金曲歌王林俊傑今年2月被爆出新戀情，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），兩人多次被目擊約會，甚至在洛杉磯穿著情侶裝同框，當時僅透過經紀公司低調回應「重心放在音樂上」。不過今（29日）林俊傑無預警公開認愛，消息一出震撼全網。

林俊傑公開認愛20歲網紅七七（左1）。（圖／翻攝自林俊傑IG）

林俊傑近半年來頻頻被網友拍到與一名長髮女子出遊，身分也隨之曝光為網紅七七。今日他罕見在社群平台曬出與女友一同為母親慶生的合照，等於間接證實戀情，這也是他出道22年來首度高調公開感情生活。

林俊傑過往感情一向低調，唯一曾公開承認的戀情是與女模陳立冷（莉莉安），但僅維持9個月便分手。此次主動認愛立刻引發熱議，粉絲在送上祝福的同時，也紛紛猜測兩人是否好事將近、婚訊是否不遠。

