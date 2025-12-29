林俊傑無預警認愛！攜小20歲女友為媽媽慶生 一家四口合影曝

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

金曲歌王林俊傑今年初傳出與小20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa）交往，但當時林俊傑經紀公司僅回應：「重心放在音樂上。」而今（29）日林俊傑卻突然在社群上公開曬出與女友七七一起為媽媽慶生的合影，無預警認愛讓粉絲又驚又喜。

林俊傑無預警認愛女友七七。（圖／翻攝自林俊傑IG）

林俊傑貼文中寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」接著祝福媽媽70歲生日快樂，「祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容。」而從他分享的照片中，可以看到林俊傑在父母親中間露出燦笑，而媽媽身邊站著的正是女友七七。

